Вакансії з бронюванням стали "козирем": кому платитимуть по 100 тисяч гривень

В Україні зростає кількість вакансій, де роботодавці пропонують можливість бронювання працівників. Найбільше попит мають представники робітничих професій – водії, будівельники, зварювальники та працівники виробничої сфери.

Де найбільше вакансій із бронюванням

За рік кількість пропозицій роботи з можливістю бронювання від мобілізації зросла на 25%. Водночас кількість відгуків від кандидатів збільшилася на 28%. Про це 24 Каналу стало відомо з дослідження OLX Робота.

Найбільше таких вакансій роботодавці розміщують у Київській області, Дніпропетровській області, Харківській області, Львівській області, Одеській області та Запорізькій області.

Також значна кількість пропозицій із бронюванням є в Івано-Франківській, Волинській та Закарпатській областях.

Які професії дають бронювання і кого шукають

Найбільше вакансій із можливістю бронювання припадає на водіїв. Також роботодавці активно шукають:

будівельників;

вантажників;

різноробочих;

продавців;

автослюсарів;

зварювальників;

касирів;

комірників.

Як пояснила керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна, підприємства найчастіше використовують бронювання як спосіб утримати працівників.

Можливість бронювання найчастіше пропонують підприємства критичної інфраструктури, виробництва, будівництва, логістики та транспорту. Саме тому серед вакансій переважають водії, будівельники, вантажники, автослюсарі, зварювальники та інші робітничі спеціальності. Водночас саме у цих сферах вже тривалий час зберігається дефіцит кадрів, тому роботодавці не лише пропонують можливість бронювання, а й конкурують за працівників рівнем заробітної плати,

– каже Абдулліна.

Де пропонують найбільші зарплати з бронюванням

Попри те, що найбільше вакансій зосереджено у великих промислових регіонах, найвищі зарплати переважно пропонують у західній частині України. Лідером стала Закарпатська область, де медіанна зарплата у вакансіях із бронюванням становить 50 тисяч гривень.

Далі у рейтингу:

Івано-Франківська область – 45 тисяч гривень; Волинська область – 45 тисяч гривень; Тернопільська область – 43 тисячі гривень; Рівненська область – 42 тисячі гривень; Львівська область – 40 тисяч гривень; Київська область – 38 тисяч гривень; Житомирська область – 37,5 тисяч гривень; Полтавська область – 35,5 тисяч гривень.

Найнижчі медіанні зарплати серед проаналізованих регіонів зафіксували у Харківській області – 28 тисяч гривень, та Чернівецькій області — 25,65 тисячі гривень.

Кому платять понад 100 тисяч гривень

Найвищі зарплати серед вакансій із бронюванням отримують спеціалісти будівельних професій. Найбільше роботодавці готові платити:

штукатурам – 101 250 гривень на місяць;

фасадникам – 97 500 гривень;

рихтувальникам – 87 500 гривень;

мулярам – 82 500 гривень;

плиточникам – 72 500 гривень.

Також високі зарплати пропонують, далекобійникам, таксистам, механікам та малярам.

Водночас найменші зарплати серед вакансій із бронюванням мають медсестри – близько 16,75 тисяч гривень, прибиральниці – 17,25 тисяч гривень та касири – 19,9 тисяч.

До слова, на ринку праці в Україні зберігається дисбаланс між кількістю людей, які шукають роботу, та попитом з боку роботодавців. Кандидатів стає дедалі більше, тоді як компанії значно стриманіше відкривають нові вакансії.

За даними Work.ua, кількість опублікованих резюме зросла на 28%, тоді як кількість вакансій від роботодавців збільшилася лише на 4%. Найбільше збільшення чисельності персоналу зафіксували у таких сферах, як обробна промисловість, ІТ-сектор та будівництво.