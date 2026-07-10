Где больше всего вакансий с возможностью бронирования

За год количество предложений о работе с возможностью бронирования от мобилизации выросло на 25%. В то же время количество откликов от кандидатов увеличилось на 28%. Об этом 24 Каналу стало известно из исследования OLX Работа.

Больше всего таких вакансий работодатели размещают в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Одесской и Запорожской областях.

Также значительное количество предложений с возможностью бронирования имеется в Ивано-Франковской, Волынской и Закарпатской областях.

Какие профессии предполагают бронирование и кого ищут

Больше всего вакансий с возможностью бронирования приходится на водителей. Также работодатели активно ищут:

строителей;

грузчиков;

разнорабочих;

продавцов;

автослесарей;

сварщиков;

кассиров;

кладовщиков.

Как пояснила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина, предприятия чаще всего используют бронирование как способ удержать сотрудников.

Возможность бронирования чаще всего предлагают предприятия критической инфраструктуры, производства, строительства, логистики и транспорта. Именно поэтому среди вакансий преобладают водители, строители, грузчики, автослесари, сварщики и другие рабочие специальности. В то же время именно в этих сферах уже длительное время сохраняется дефицит кадров, поэтому работодатели не только предлагают возможность бронирования, но и конкурируют за работников уровнем заработной платы,

– говорит Абдуллина.

Где предлагают самые высокие зарплаты с возможностью бронирования

Несмотря на то, что большинство вакансий сосредоточено в больших промышленных регионах, самые высокие зарплаты преимущественно предлагают в западной части Украины. Лидером стала Закарпатская область, где медианная зарплата по вакансиям с возможностью бронирования составляет 50 тысяч гривен.

Далее в рейтинге:

Ивано-Франковская область – 45 тысяч гривен; Волынская область – 45 тысяч гривен; Тернопольская область – 43 тысячи гривен; Ровенская область – 42 тысячи гривен; Львовская область – 40 тысяч гривен; Киевская область – 38 тысяч гривен; Житомирская область – 37,5 тысяч гривен; Полтавская область – 35,5 тысяч гривен.

Самые низкие медианные зарплаты среди проанализированных регионов зафиксированы в Харьковской области – 28 тысяч гривен и Черновицкой области – 25,65 тысячи гривен.

Кому платят более 100 тысяч гривен

Самые высокие зарплаты среди вакансий с бронированием получают специалисты строительных профессий. Больше всего работодатели готовы платить:

штукатурам – 101 250 гривен в месяц;

фасадчикам – 97 500 гривен;

кузовщикам – 87 500 гривен;

каменщикам – 82 500 гривен;

плиточникам – 72 500 гривен.

Также высокие зарплаты предлагают дальнобойщикам, таксистам, механикам и малярам.

В то же время самые низкие зарплаты среди вакансий с бронированием получают медсестры – около 16,75 тысяч гривен, уборщицы – 17,25 тысяч гривен и кассиры – 19,9 тысяч.

К слову, на рынке труда в Украине сохраняется дисбаланс между количеством людей, ищущих работу, и спросом со стороны работодателей. Кандидатов становится все больше, тогда как компании гораздо сдержаннее открывают новые вакансии.

По данным Work.ua, количество опубликованных резюме выросло на 28%, тогда как количество вакансий от работодателей увеличилось лишь на 4%. Наибольший рост численности персонала зафиксирован в таких сферах, как обрабатывающая промышленность, ИТ-сектор и строительство.