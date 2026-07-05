У Міністерстві оборони України детально пояснили, у чому полягає різниця між цими механізмами та хто може ними скористатися.

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Що таке відстрочка?

Відстрочка – це законне право військовозобов'язаного тимчасово не бути призваним на військову службу під час мобілізації через певні особисті обставини.

Підстави для її отримання визначені статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Серед них – сімейні обставини, стан здоров'я, навчання за денною формою освіти, догляд за близькими та інші випадки, передбачені законодавством.

Зокрема, право на відстрочку можуть мати громадяни, які утримують трьох і більше дітей, навчаються, мають відповідний стан здоров'я або підпадають під інші визначені законом категорії. Важливо, що ініціатором оформлення відстрочки є сам військовозобов'язаний. Саме він повинен звернутися із заявою та підтвердити наявність підстав.

Найпростішим способом є оформлення через застосунок Резерв+, якщо відповідна категорія вже підтримується системою. Також подати документи можна через будь-який Центр надання адміністративних послуг. При цьому територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на оформлення або продовження відстрочки.

У Міністерстві оборони зазначають, що зараз понад 90% відстрочок продовжуються автоматично без необхідності повторного звернення громадян. Система самостійно перевіряє інформацію через державні реєстри та оновлює статус у військово-обліковому документі.

Що таке бронювання?

Бронювання є окремим механізмом, який також дозволяє тимчасово не бути призваним під час мобілізації. Однак воно надається не через особисті обставини людини, а через її професійну діяльність.

У Міністерстві оборони наголошують, що бронювання є інструментом державної політики для збереження працівників, без яких неможливе функціонування критично важливих підприємств, установ та організацій.

Право на бронювання мають працівники підприємств, які офіційно визнані критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки держави.

На відміну від відстрочки, сам працівник не може оформити бронювання. Єдиним ініціатором виступає роботодавець, який подає відповідні документи через портал "Дія".

Для працівників критично важливих підприємств бронювання оформлюється строком до 12 місяців. Після завершення цього терміну процедуру необхідно проходити повторно.

То у чому полягає головна відмінність?

Основна відмінність між двома механізмами полягає у підставах їхнього надання.

Відстрочка є особистим правом громадянина і залежить від його сімейного стану, здоров'я, освіти або інших життєвих обставин. Її оформлення повністю залежить від самого військовозобов'язаного.

Бронювання ж прив'язане не до людини, а до її роботи. Воно застосовується лише щодо працівників критично важливих підприємств та оформлюється роботодавцем в інтересах безперервної роботи економіки та оборонного сектору.

Таким чином, обидва механізми є складовими єдиної системи мобілізаційної підготовки. Вони дозволяють одночасно забезпечувати потреби Сил оборони України та зберігати функціонування критично важливих підприємств, державних установ і ключових галузей економіки.

Також у Міністерстві оборони нагадали, що в Україні триває перший етап трансформації Сил оборони. Він передбачає можливість укладання нових контрактів із чітко визначеними строками служби для цивільних та військовослужбовців. Детальні умови доступні на офіційному сайті відомства, а консультацію щодо нових контрактів можна отримати за номером гарячої лінії 1519.