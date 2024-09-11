Яка робота без досвіду оплачуватиметься від 40 тисяч гривень щомісяця
Відповідно до даних з сайтів з пошуку роботи, є деякі вакансії у сфері продажів та обслуговування, які не потребують досвіду роботи. Водночас заробітня плата є чималою – від 40 до 60 тисяч гривень щомісяця.
Які є вакансії роботи без досвіду
Як повідомляють в Державній службі статистики, середня заробітна плата кваліфікованого штатного працівника в Україні становить майже 21 тисяча гривень.
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- Робота продавцем-консультантом
До прикладу, пропонується робота в магазині ювелірних прикрас без досвіду. Щомісячна заробітна плата складає до 50 тисяч гривень. До обов'язків входить: обслуговування клієнта, надання консультацій щодо вибору ювелірних прикрас, викладання прикрас відповідно до стандартів.
- Менеджер із роботи з клієнтами
Деякі компанії пропонують за таку роботу щомісяця 40 тисяч гривень. А до обов'язків входить: надання консультацій клієнтам, підтримка з ними комунікації, презентації продукції та укладання угод.
- Робота регіональним продавцем
Тут зарплатний діапазон коливається від 40 до 60 тисяч гривень щомісяця з вимогами, як-от комунікабельність, активність та бажання розвиватися.