Ринок праці в Україні відновився на 93%: нові вакансії, зарплати та конкуренція

Ринок праці в Україні продовжує стабілізуватися: ключові показники в лютому повернулися до рівня червня 2023 року, коли розпочався дефіцит кадрів.

Кількість вакансій зростає

За даними Work.ua, загальний рівень відновлення сягнув 93% від довоєнного періоду. У лютому роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні, інформує 24 Канал.

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Найактивніше ринок розвивається у Житомирській (+7%), Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій та Миколаївській (+6%) областях.

Найбільше вакансій припадає на такі сфери:

Робочі спеціальності, виробництво – 16 703 вакансії (+5%)

Сфера обслуговування – 14 535 (+5%)

Продаж, закупівля – 12 450 (+5%)

Роздрібна торгівля – 11 392 (+5%)

Логістика, склад, ЗЕД – 10 314 (+4%)

Зауважте. Попит на спеціалістів у деяких сферах зріс особливо різко. Найбільше вакансій додалося для ветеринарних лікарів (+36%), інженерів дронів (+30%), помічників стоматологів (+20%), розвідників (+19%) та контент-спеціалістів (+17%).

Роботодавці активніше наймають ветеранів

Тенденція підтримки військових на ринку праці посилюється. У лютому кількість вакансій із позначкою "Перевага ветеранам" зросла на 18%, сягнувши 4 413 пропозицій.

Зарплати зростають третій місяць поспіль

Середня зарплата у лютому піднялася до 23 500 гривень (+500 гривень до січня). Найбільший приріст спостерігається у таких сферах:

Телекомунікації та зв’язок – 30 000 гривень (+9%)

Страхування – 27 750 гривень (+7%)

ЗМІ, видавництво, поліграфія – 24 000 гривень (+7%)

IT, комп’ютери, інтернет – 29 250 гривень (+6%)

Будівництво, архітектура – 30 000 гривень (+5%)

Нерухомість – 50 000 гривень (+5%)

Топменеджмент – 50 000 гривень (+5%)

Зростає кількість вакансій в армії

Ринок військових вакансій теж демонструє динаміку. У лютому Сили оборони розмістили 8 652 вакансії (+6% до січня). Цікаво, що 43% відгуків на такі вакансії надіслали жінки, 57% – чоловіки.

Важливо. Ринок праці продовжує адаптуватися до умов воєнного часу, демонструючи стійку тенденцію до зростання зарплат і кількості вакансій.