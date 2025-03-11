Ринок праці в Україні відновився на 93%: нові вакансії, зарплати та конкуренція
- Ринок праці в Україні відновився на 93% від довоєнного рівня, зростає кількість вакансій у різних сферах, зокрема найбільше додалося для ветеринарних лікарів, інженерів дронів та контент-спеціалістів.
- Середня зарплата зростає третій місяць поспіль, у лютому досягнувши 23 500 гривень, з найбільшим приростом у сферах телекомунікацій, страхування та IT.
- Тенденція підтримки ветеранів на ринку праці посилюється, кількість вакансій з позначкою "Перевага ветеранам" зросла на 18%.
Ринок праці в Україні продовжує стабілізуватися: ключові показники в лютому повернулися до рівня червня 2023 року, коли розпочався дефіцит кадрів.
Кількість вакансій зростає
За даними Work.ua, загальний рівень відновлення сягнув 93% від довоєнного періоду. У лютому роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні, інформує 24 Канал.
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Найактивніше ринок розвивається у Житомирській (+7%), Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій та Миколаївській (+6%) областях.
Найбільше вакансій припадає на такі сфери:
- Робочі спеціальності, виробництво – 16 703 вакансії (+5%)
- Сфера обслуговування – 14 535 (+5%)
- Продаж, закупівля – 12 450 (+5%)
- Роздрібна торгівля – 11 392 (+5%)
- Логістика, склад, ЗЕД – 10 314 (+4%)
Зауважте. Попит на спеціалістів у деяких сферах зріс особливо різко. Найбільше вакансій додалося для ветеринарних лікарів (+36%), інженерів дронів (+30%), помічників стоматологів (+20%), розвідників (+19%) та контент-спеціалістів (+17%).
Роботодавці активніше наймають ветеранів
Тенденція підтримки військових на ринку праці посилюється. У лютому кількість вакансій із позначкою "Перевага ветеранам" зросла на 18%, сягнувши 4 413 пропозицій.
Зарплати зростають третій місяць поспіль
Середня зарплата у лютому піднялася до 23 500 гривень (+500 гривень до січня). Найбільший приріст спостерігається у таких сферах:
- Телекомунікації та зв’язок – 30 000 гривень (+9%)
- Страхування – 27 750 гривень (+7%)
- ЗМІ, видавництво, поліграфія – 24 000 гривень (+7%)
- IT, комп’ютери, інтернет – 29 250 гривень (+6%)
- Будівництво, архітектура – 30 000 гривень (+5%)
- Нерухомість – 50 000 гривень (+5%)
- Топменеджмент – 50 000 гривень (+5%)
Зростає кількість вакансій в армії
Ринок військових вакансій теж демонструє динаміку. У лютому Сили оборони розмістили 8 652 вакансії (+6% до січня). Цікаво, що 43% відгуків на такі вакансії надіслали жінки, 57% – чоловіки.
Важливо. Ринок праці продовжує адаптуватися до умов воєнного часу, демонструючи стійку тенденцію до зростання зарплат і кількості вакансій.