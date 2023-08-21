Valeo продає бізнес у Росії: компанія займалася комплектуючими для "АвтоВАЗу

Ще один бізнес оголосив про свій намір піти з російського ринку. У чергу на вихід з ринку окупантів стала французька Valeo.

Зовсім скоро російський "АвтоВАЗ" може залишитися без якісних комплектуючих. Принаймні, французька компанія покидає їхній ринок, а чи впорається місцевий бізнес з виробництвом – велике запитання.

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Valeo йде з Росії

Французька компанія Valeo на своєму сайті повідомила про те, що продає свій бізнес у Росії. Підприємство виготовляло силові системи для автомобілів російській НПК "Автоприбор".

Відповідна угода про продаж чекає на "зелене світло" від російських органів, а це може бути тривалий процес. Також компанія заявила, що турбується про те, "щоб 158 росіян зберегли свої робочі місця".

У договорі про продаж Valeo залишила за собою право зворотнього викупу бізнесу. Ця опція повинна стати доступною з шостого року після продажу та діятиме 4 роки.

Філія компанії у Тольятті припинила свою роботу у 2022 році. Valeo продає філію у Самарі, яка продовжувала роботу і після повномасштабного вторгнення. Тут виготовлялися запчастини і для інших марок автомобілів, які вже пішли з Росії.