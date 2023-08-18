Деякі російські олігархи намагаються вийти з-під санкцій та намагаються запевнити Європу, що вони є дружніми до України та не підтримують війну. Втім, реальність кардинально відрізняється від цих заяв – росіяни через злочинні схеми виводили гроші в офшори.

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Через "Альфа-банк" росіяни виводили в офшори мільйони гривень

У Нацполіції повідомили про те, що підсанкційному російському олігарху, який володіє "Альфа-банком", повідомили про підозру. Як з'ясувало слідство, він зі спільниками вивів в офшор понад 700 мільйонів гривень.

Раніше російська "опозиція" просила зняти санкції з групи російських олігархів, серед яких був і Михайло Фрідман, який володів "Альфа-банком". Аргументи щодо олігарха були "потужними": мовляв, він товаришував з Нємцовим та "інвестував" в Україну. Як показало слідство, Фрідман переймався лише власним збагаченням, ще й у незаконний спосіб.

Для того, щоб вивести гроші у незаконний спосіб, зловмисники використовували декілька схем. Наприклад, виплачували роялті за використання торгових знаків, платили гроші за фіктивними договорами, які укладали з офшорними компаніями тощо.

Загалом підозру у скоєнні злочину отримали 9 осіб. Також правоохоронці арештували активи вартістю 14,4 мільярда гривень. Що стосується самого "Альфа-банку", то він націоналізований і перебуває у власності держави.