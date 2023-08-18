Некоторые российские олигархи пытаются выйти из-под санкций и пытаются заверить Европу, что они дружественны Украине и не поддерживают войну. Впрочем, реальность кардинально отличается от этих заявлений – россияне из-за преступных схем выводили деньги в оффшоры.
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Через "Альфа-банк" россияне выводили в оффшоры миллионы гривен
В Нацполиции сообщили о том, что владеющему "Альфа-банком" подсанкционному российскому олигарху сообщили о подозрении. Как выяснило следствие, он с сообщниками вывел в оффшор более 700 миллионов гривен.
Для того чтобы вывести деньги незаконным способом, злоумышленники использовали несколько схем. Например, выплачивали роялти за использование торговых знаков, платили деньги по фиктивным договорам, заключаемым с оффшорными компаниями и тому подобное.
В общей сложности подозрение в совершении преступления получили 9 человек. Также правоохранители арестовали активы стоимостью 14,4 миллиарда гривен. Что касается самого Альфа-банка, то он национализирован и находится в собственности государства.