Совсем скоро российский АвтоВАЗ может остаться без качественных комплектующих. Во всяком случае, французская компания покидает их рынок, справится ли местный бизнес с производством – большой вопрос.

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Valeo уходит из России

Французская компания Valeo на своем сайте сообщила о том, что продает свой бизнес в России. Предприятие производило силовые системы для автомобилей российской НПК "Автоприбор".

Соответствующее соглашение о продаже ждет "зеленого света" от российских органов, а это может быть длительный процесс. Также компания заявила, что беспокоится о том, чтобы 158 россиян сохранили свои рабочие места.

В договоре о продаже Valeo оставила за собой право возвратного выкупа бизнеса. Эта опция должна стать доступна с шестого года после продажи и будет действовать 4 года.

Филиал компании в Тольятти прекратил свою работу в 2022 году. Valeo продает филиал в Самаре, который продолжал работу и после полномасштабного вторжения. Здесь производились запчасти и для других марок автомобилей, которые уже ушли из России.