Уряд Великої Британії погодився зняти обмеження, накладені на одного з російських олігархів. Щоправда, той тепер зовсім не пишається зв'язками з Росією.

Знаття санкцій з російського мільярдера

Російський мільярдер та засновник газової компанії "Ітера" Ігорь Макаров більше не перебуває під санкціями. Про відповідне рішення вже повідомив уряд Великої Британії.

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Як повідомляють британці, минулого року той повністю відмовився від російського громадянства та взяв паспорт Кіпру. Окрім того, його компанія "Ареті" вже не працює на російському ринку, тому причин тримати його під обмеженнями більше немає. Більше жодних деталей британський уряд не повідомляє.

У 2022 році Британія наклала санкції на Ігоря Макарова через підозру, що він співпрацює з російським урядом або ж працює у стратегічній для росіян сфері. Тоді під обмеження також потрапили Рік Нісанов, Зарах Ілієв та Іскандар Махмудов.

Нещодавно кілька російських олігархів намагалися скасувати санкції через суд, але їм відповіли відмовою.

На сайті британського уряду Макаров має громадянство Кіпру, однак вказаний як уродженець Туркменістану. За оцінкою Forbes, його статки становлять 2,2 мільярда доларів.

Раніше Велика Британія вже знімала санкції з росіян. У 2023 році перестали діяти обмеження проти Олега Тінькова ("Тінькофф Банк") та Льва Хасіса ("Сбєрбанк").

Раніше повідомлялося, що Туреччина через страх вторинних санкцій зменшила експорт до Росії на третину.