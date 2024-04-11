У Великій Британії викрали заможного китайського бізнесмена

У Великій Британії суд розглядає справу викрадення китайського бізнесмена Ділана Хуана під час гри у гольф. Викрадачі вимагали викуп у біткойнах, однак після 30 годин тортур відпустили Хуана.

Ділана Хуана викрали під час гри у гольф

Згідно з матеріалами справи, напад на Ділана Хуана стався 24 жовтня 2023 року в Гартфордширі. 30-річний підприємець грав у гольф, коли на нього накинулися 5 озброєних людей. Погрожуючи підприємцю, нападники змусили Хуана сісти у машину та відвезли в будинок у Сурреї.

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Протягом 30 годин викрадачі вимагали у Хуана 15 мільйонів доларів у біткойнах. Однак згодом, 25 жовтня, один із нападників звільнив Хуана, викликавши таксі до його будинку в Мілл-Гілл на півночі Лондона.

Поліція затримала підозрюваних

Також з матеріалів справи відомо, що протягом цього часу бізнесмена тримали в клітці та завдавали тілесних ушкоджень.

Поліція затримала 35-річного Тяньфу Го, автомобіль якого було помічено в колоні з машиною викрадачів. У момент арешту в Го вилучили 4 тисячі фунтів стерлінгів, що еквівалентне близько 5 тисяч доларів. Також китайські паспорти та посвідчення особи на чужі імена.

Затриманий заперечує причетність до будь-якої змови. На думку правоохоронців, ще 6 підозрюваних імовірно перебувають у Китаї. Наразі розслідування справи триває.