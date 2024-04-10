Фінанси
- До цієї категорії потрапили партнери венчурного фонду Flyer One Ventures Олексій Єрмоленко та Олена Мажуга. Обом їм по 26 років. За останні 5 років сума інвестицій цього фонду перевищила 40 мільйонів доларів. Загалом, фокус Flyer One Ventures – це інвестиції на pre-seed стадії та серії А. Компанії, в які інвестував фонд, – GreenScreens, NewHomesMate, Competera та FintechFarm.
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Технології
- Маргарита Сівакова та Максим Малюк, яким по 29 років, є засновниками юридичного стартапу Legal Nodes, який базується у Лондоні й допомагає компаніям обходитися без юристів. Також, компанія працює за моделлю передплати. Втім за потреби користувачі можуть доплати за окремі послуги.
- 28-річна Євгенія Брошеван – фахівчиня з кіберзахисту, криптопідприємниця та співзасновниця міжнародної компанії з кібербезпеки Hacken. Компанія має понад 100 співробітників й розраховує отримати у 2024 році 6,5 мільйона доларів доходу.
- Співзасновниця й технічна директорка ШІ-стартапу Traces AI Вероніка Юрчук, якій 29 років. Технологія Traces AI використовує для розпізнавання характерні риси людини, а також її аксесуари та одяг, розмиваючи обличчя, щоб зберегти анонімність. Сам стартап оцінюється у 10,8 мільйона доларів.
Спорт та ігри
- Дана Сидоренко, 27 років – засновниця геймерського стартапу GameTree, який створює безпечний простір для геймерів. Платформа допомагає геймерам шукати партнерів для гри. У грудні 2023 року GameTree залучив 1,7 мільйона доларів на подальший розвиток платформи від Corazon Capital, Full Stack Ventures, Goodwater Capital, 32-Bit Ventures, Expert Dojo та грант від Overwolf.
- 22-річна стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. Дівчина у 2023 році посіла перше місце у світовому рейтингу, а у 2024 році є головною претенденткою на золото на Олімпійських іграх у Парижі.
Медіа і маркетинг
- Василісі Степаненко 24 роки. Вона разом із відеографом Мстиславом Черновим та фотографом Євгеном Малолєткою була частиною команди творців документального фільму "20 днів у Маріуполі", який отримав нещодавно "Оскар".
- Український підприємець і блогер Макс Клименко, якому 28 років. Кількість підписників у TikTok, YouTube та Instagram становить понад 5 мільйонів. Хлопець працює над контентом щодо кар’єри та бізнес-аналітики. Крім того, він засновник комунікаційного агентства KLYM&CO, яке співпрацює з ООН, WWF, Google та Microsoft.
Суспільні зміни
- 23-річний Владислав Перистий заснував онлайн-школу вивчення англійської мови Speaking club. Команда школи налічує 45 людей, а близько 700 студентів щомісяця обирають курси від Speaking club.