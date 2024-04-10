Финансы
- В эту категорию попали партнеры венчурного фонда Flyer One Ventures Алексей Ермоленко и Елена Мажуга. Обоим им по 26 лет. За последние 5 лет сумма инвестиций этого фонда превысила 40 миллионов долларов. В общем, фокус Flyer One Ventures – это инвестиции на pre-seed стадии и серии А. Компании, в которые инвестировал фонд, – GreenScreens, NewHomesMate, Competera и FintechFarm.
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Технологии
- Маргарита Сивакова и Максим Малюк, которым по 29 лет, являются основателями юридического стартапа Legal Nodes, который базируется в Лондоне и помогает компаниям обходиться без юристов. Также, компания работает по модели подписки. Впрочем, при необходимости пользователи могут доплачивать за отдельные услуги.
- 28-летняя Евгения Брошеван – специалист по киберзащите, криптопредприниматель и соучредитель международной компании по кибербезопасности Hacken. Компания имеет более 100 сотрудников и рассчитывает получить в 2024 году 6,5 миллиона долларов дохода.
- Соучредитель и технический директор ИИ-стартапа Traces AI Вероника Юрчук, которой 29 лет. Технология Traces AI использует для распознавания характерные черты человека, а также его аксессуары и одежду, размывая лицо, чтобы сохранить анонимность. Сам стартап оценивается в 10,8 миллионов долларов.
Спорт и игры
- Дана Сидоренко, 27 лет – основательница геймерского стартапа GameTree, который создает безопасное пространство для геймеров. Платформа помогает геймерам искать партнеров для игры. В декабре 2023 GameTree привлек 1,7 миллиона долларов на дальнейшее развитие платформы от Corazon Capital, Full Stack Ventures, Goodwater Capital, 32-Bit Ventures, Expert Dojo и грант от Overwolf.
- 22-летняя прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Девушка в 2023 году заняла первое место в мировом рейтинге, а в 2024 году является главной претенденткой на золото на Олимпийских играх в Париже.
Медиа и маркетинг
- Василисе Степаненко 24 года. Она вместе с видеографом Мстиславом Черновым и фотографом Евгением Малолеткой была частью команды создателей документального фильма "20 дней в Мариуполе", который получил недавно "Оскар".
- Украинский предприниматель и блогер Макс Клименко, которому 28 лет. Количество подписчиков в TikTok, YouTube и Instagram составляет более 5 миллионов. Парень работает над контентом по карьере и бизнес-аналитике. Кроме того, он основатель коммуникационного агентства KLYM & CO, которое сотрудничает с ООН, WWF, Google и Microsoft.
Общественные изменения
- 23-летний Владислав Перистый основал онлайн-школу изучения английского языка Speaking club. Команда школы насчитывает 45 человек, а около 700 студентов ежемесячно выбирают курсы от Speaking club.