Дилана Хуана похитили во время игры в гольф

Согласно материалам дела, нападение на Дилана Хуана произошло 24 октября 2023 года в Гартфордшире. 30-летний предприниматель играл в гольф, когда на него набросились 5 вооруженных людей. Угрожая предпринимателю, нападающие заставили Хуана сесть в машину и отвезли в дом в Суррее.

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В течение 30 часов похитители требовали у Хуана 15 миллионов долларов в биткойнах. Однако впоследствии, 25 октября, один из нападавших освободил Хуана, вызвав такси к его дому в Милл-Хилл на севере Лондона.

Обратите внимание! Также из материалов дела известно, что в течение этого времени бизнесмена держали в клетке и наносили телесные повреждения.

Полиция задержала подозреваемых

Полиция задержала 35-летнего Тяньфу Го, автомобиль которого был замечен в колонне с машиной похитителей. В момент ареста у Го изъяли 4 тысячи фунтов стерлингов, что эквивалентно около 5 тысяч долларов. Также китайские паспорта и удостоверения личности на чужие имена.

Задержанный отрицает причастность к какому-либо заговору. По мнению правоохранителей, еще 6 подозреваемых предположительно находятся в Китае. Сейчас расследование дела продолжается.