Ветеранам-підприємцям частково відшкодують вартість генераторів та іншого обладнання для бізнесу

Український ветеранський фонд (УВФ) запустив програму мікрофінансування бізнесу для ветеранів та членів їхніх родин. Так, підприємці можуть отримати фінансову підтримку від держави на придбання ноутбуків, генераторів, акумуляторів та іншого обладнання.

Зазначається, що програма розрахована на 500 аплікантів, а максимальна сума компенсації на одну заявку – 20 тисяч гривень. Усього на ініціативу було виділено 10 мільйонів гривень.

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Як взяти участь у програмі

За умовами програми від УВФ, подати заявки на відшкодування до 20 тисяч гривень на купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи можуть:

ветерани та ветеранки;

дружина або чоловік учасника або учасниці бойових дій;

батько, матір або дитина (зокрема й усиновлена) учасника чи учасниці бойових дій;

найближча рідня загиблих захисників та захисниць.

Бізнес має бути офіційно зареєстрований, як ФОП чи самозайнята особа. Програма відшкодування діятиме до завершення воєнного стану.

Подаючи заявку на участь у програмі, необхідно надати пакет копій таких документів:

паспорт заявника з пропискою;

виписка або витяг з ЄДР про ФОП або самозайняту особу;

документ, що підтверджує статус ветерана (посвідчення УБД, особи з інвалідністю унаслідок війни, учасника війни);

для родичів – документ, шо підтверджує спільне проживання з ветераном до війни, зокрема свідоцтво про одруження чи свідоцтво про народження дитини;

документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу, відповідно до КВЕДів (чек або видаткова накладна).

Додамо, що наразі в Україні зареєстровано 12 789 ФОПів, які мають статус учасника бойових дій, або ж є близькими родичами ветеранів. Більш ніж половина (50,4%) займається роздрібною торгівлею. Ще 30,2% працюють у галузі гуртової торгівлі. Замикають трійку лідерів підприємницької діяльності серед таких ФОПів операції з нерухомим майном.

Ветерани, їхні родини, а також сім'ї захисників і захисниць можуть отримати відшкодування для бізнесу на суму до 20 тисяч гривень. Ці суми на оперативні витрати допомагають підтримати на плаву малий бізнес,

– зазначила виконавча директорка УВФ Наталія Калмикова.