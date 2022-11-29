Программа рассчитана на 500 аппликантов, а максимальная сумма компенсации на одну заявку – 20 тысяч гривен. Всего на инициативу было выделено 10 миллионов гривен.

Читайте также Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов

Как принять участие в программе

Согласно условиям программы от УВФ, подать заявки на возмещение до 20 тысяч гривен на покупку товаров и оборудования для ведения собственного дела могут:

ветераны и ветеранки;

супруга или супруг участника или участницы боевых действий;

отец, мать или ребенок (в том числе и усыновленный) участника или участницы боевых действий;

ближайшая родня погибших защитников и защитниц.

Важно! Бизнес должен быть официально зарегистрирован как ФЛП или самозанятое лицо. Программа возмещения будет действовать до завершения военного положения.

Подавая заявку на участие в программе, необходимо предоставить пакет копий следующих документов:

паспорт заявителя с пропиской;

выписка из ЕГР о ФЛП или самозанятом лице;

документ, подтверждающий статус ветерана (удостоверение УБД, лица с инвалидностью по причине войны, участника войны);

для родственников – документ, подтверждающий совместное проживание с ветераном до войны, в частности свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие покупку после 24 февраля 2022 года для работы бизнеса, в соответствии с КВЭДами (чек или расходная накладная).

Добавим, что сейчас в Украине зарегистрировано 12 789 ФЛП, которые имеют статус участника боевых действий, или же являются близкими родственниками ветеранов. Более половины (50,4%) занимается розничной торговлей. Еще 30,2% работают в сфере оптовой торговли. Замыкают тройку лидеров предпринимательской деятельности среди таких ФЛП операции с недвижимым имуществом.

Ветераны, их семьи, а также семьи защитников и защитниц могут получить возмещение для бизнеса на сумму до 20 тысяч гривен. Эти суммы на оперативные расходы помогают поддержать на плаву малый бизнес,

– отметила исполнительный директор УВФ Наталья Калмыкова.