Зазначається, що програма розрахована на 500 аплікантів, а максимальна сума компенсації на одну заявку – 20 тисяч гривень. Усього на ініціативу було виділено 10 мільйонів гривень.
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Як взяти участь у програмі
За умовами програми від УВФ, подати заявки на відшкодування до 20 тисяч гривень на купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи можуть:
- ветерани та ветеранки;
- дружина або чоловік учасника або учасниці бойових дій;
- батько, матір або дитина (зокрема й усиновлена) учасника чи учасниці бойових дій;
- найближча рідня загиблих захисників та захисниць.
Подаючи заявку на участь у програмі, необхідно надати пакет копій таких документів:
- паспорт заявника з пропискою;
- виписка або витяг з ЄДР про ФОП або самозайняту особу;
- документ, що підтверджує статус ветерана (посвідчення УБД, особи з інвалідністю унаслідок війни, учасника війни);
- для родичів – документ, шо підтверджує спільне проживання з ветераном до війни, зокрема свідоцтво про одруження чи свідоцтво про народження дитини;
- документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу, відповідно до КВЕДів (чек або видаткова накладна).
Додамо, що наразі в Україні зареєстровано 12 789 ФОПів, які мають статус учасника бойових дій, або ж є близькими родичами ветеранів. Більш ніж половина (50,4%) займається роздрібною торгівлею. Ще 30,2% працюють у галузі гуртової торгівлі. Замикають трійку лідерів підприємницької діяльності серед таких ФОПів операції з нерухомим майном.
Ветерани, їхні родини, а також сім'ї захисників і захисниць можуть отримати відшкодування для бізнесу на суму до 20 тисяч гривень. Ці суми на оперативні витрати допомагають підтримати на плаву малий бізнес,
– зазначила виконавча директорка УВФ Наталія Калмикова.