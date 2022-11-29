Зазначається, що програма розрахована на 500 аплікантів, а максимальна сума компенсації на одну заявку – 20 тисяч гривень. Усього на ініціативу було виділено 10 мільйонів гривень.

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Як взяти участь у програмі

За умовами програми від УВФ, подати заявки на відшкодування до 20 тисяч гривень на купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи можуть:

ветерани та ветеранки;

дружина або чоловік учасника або учасниці бойових дій;

батько, матір або дитина (зокрема й усиновлена) учасника чи учасниці бойових дій;

найближча рідня загиблих захисників та захисниць.

Важливо! Бізнес має бути офіційно зареєстрований, як ФОП чи самозайнята особа. Програма відшкодування діятиме до завершення воєнного стану.

Подаючи заявку на участь у програмі, необхідно надати пакет копій таких документів:

паспорт заявника з пропискою;

виписка або витяг з ЄДР про ФОП або самозайняту особу;

документ, що підтверджує статус ветерана (посвідчення УБД, особи з інвалідністю унаслідок війни, учасника війни);

для родичів – документ, шо підтверджує спільне проживання з ветераном до війни, зокрема свідоцтво про одруження чи свідоцтво про народження дитини;

документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу, відповідно до КВЕДів (чек або видаткова накладна).

Додамо, що наразі в Україні зареєстровано 12 789 ФОПів, які мають статус учасника бойових дій, або ж є близькими родичами ветеранів. Більш ніж половина (50,4%) займається роздрібною торгівлею. Ще 30,2% працюють у галузі гуртової торгівлі. Замикають трійку лідерів підприємницької діяльності серед таких ФОПів операції з нерухомим майном.

Ветерани, їхні родини, а також сім'ї захисників і захисниць можуть отримати відшкодування для бізнесу на суму до 20 тисяч гривень. Ці суми на оперативні витрати допомагають підтримати на плаву малий бізнес,

– зазначила виконавча директорка УВФ Наталія Калмикова.