The Economist назвав, які країни найбільше постраждають від можливого повернення Трампа до влади

Результати президентських виборів у США значно вплинуть на американську політику. У разі повернення Трампа найбільше постраждають ті країни, які значною мірою залежать від США.

Компанія Economist Intelligence Unit склала рейтинг 70 найбільших торговельних партнерів Америки. Рейтинг, який EIU називає "індексом ризику Трампа", ґрунтується на схильності країн до впливу американської політики в галузі торгівлі, безпеки та міграції.

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На які країни вплине можливе повернення Трампа

Мексика, найбільший торговельний партнер Америки, очолює список із результатом 71 бал зі 100. Суворіші міграційні правила можуть вплинути на мільйони мексиканців, які в’їжджають до Америки як легально, так і нелегально.

Ще п'ять країн Латинської Америки входять до першої десятки: Коста-Ріка та Панама посідають друге та п'яте місця відповідно. Все через низькі витрати на озброєння та оборону, а також залежність від американської військової допомоги. Домініканська Республіка, Сальвадор і Гондурас посідають високі позиції в рейтингу через свою вразливість до жорсткішої міграційної політики: грошові перекази з Америки складають від 8% до 23% ВВП.

Німеччина посідає третє місце, найвище серед усіх союзників НАТО. Під час свого першого терміну Трамп хотів вивести понад 12 000 американських військ з Німеччини та критикував низькі витрати країни на оборону (члени НАТО мають витрачати щонайменше 2% ВВП). Під час другого терміну Трамп може погрожувати скороченням військової допомоги Україні, щоб змусити союзників підвищити власні витрати на оборону,

– йдеться в матеріалі.

Китай, проти якого Трамп вів торгову війну під час свого першого терміну, займає найвищий рейтинг серед усіх країн Азії та шосте місце в загальному заліку. Трамп дав сигнал, що він хоче більш рішучого відокремлення від Китаю та погрожував запровадити 60% мита на китайські товари.

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Країни, які менше залежать від Америки, займають найнижчі позиції. Саудівська Аравія набирає менше десяти балів зі 100 через зменшення її залежності від американської торгівлі (за винятком закупівлі зброї). Австралія також займає низьке місце в рейтингу, оскільки вона налагодила міцніші торговельні зв'язки з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Росія, яка вже була відрізана від більшості форм торгівлі із Заходом, займає 63 місце в рейтингу.

До слова, раніше стало відомо, що віце-президентка США Камала Гарріс випередила кандидата від республіканців Дональда Трампа у чотирьох із семи ключових штатах, які, імовірно, вирішать результат виборів.