Та чи означає це, що Байдену вистачить сміливості розв'язати руки Києву та зняти обмеження з ударів вглиб Росії – спеціально для 24 Каналу розбиралися експерти. Більше про те, яким буде кінець каденції чинного президента США та чого очікувати у разі перемоги на виборах Дональда Трампа – читайте далі в матеріалі.

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Яким буде кінець президентства Байдена

Політолог і партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун висловив думку, що до кінця президентського терміну Байден навряд діятиме активніше у контексті підтримки України. Навіть розуміючи, що у нього вже розв'язані руки й немає ніяких обмежень, які вплинули б на його рейтинг.

За його словами, усі заяви очільника Білого дому про подальшу підтримку України радше є бажанням продемонструвати силу Сполучених Штатів і провідну роль країни у врегулюванні подібних протистоянь.

Байден навряд вдаватиметься до якихось радикальних кроків. Ба більше, частину своїх повноважень у контексті законопроєктів, які стосуються підтримки України, він передав у підпорядкування міністерству фінансів та інших державних інститутів. Вочевидь зараз Байден хоче створити враження президента, який увійде в історію, як той, що боровся у надскладних умовах і через багато чинників не міг зробити те, що хотів,

– підкреслив Джигун.

Попри це все, на переконання політолога, чинний президент хоче гідно завершити свою політичну місію, яка дійсно була складною та непередбачуваною.

Схожої думки дотримується і політолог Ігор Рейтерович. Він наголосив, що Україна безумовно залишатиметься важливою темою до виборів у Сполучених Штатах, але не першочерговою. Так, у передвиборчий період політики більше будуть зосереджені на внутрішніх питаннях США.

"Усе, що може зараз зробити Байден – дати можливість Україні доотримати необхідну допомогу, запустити додаткові програми, швидше виписувати пакети допомоги, продовжити роботу над збереженням двопартійної й двопалатної підтримки ініціатив, які стосуються України", – підкреслив політолог.

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Водночас виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн переконаний, що найближчим часом Білий дім надаватиме Україні більше озброєння. Річ у тім, що в адміністрації чинного президента розуміють – попри те, що у Камали Гарріс ситуація краще, ніж у Байдена, все одно Трамп на сьогодні перемагає.

Вони розуміють, якщо Трамп стане президентом – допомога Україні абсолютно негарантована. Чи змінить це все на 180 градусів? Думаю, що ні. Адміністрація Байдена не буде вже завтра негайно надсилати F-16, але імовірно побачимо, що вони більше розв'яжуть руки Україні та дозволять більше бити по Росії. Можливо, дадуть більше зброї,

– зауважив Епштейн.

На його думку, за ці 6 місяців, що Байден лишатиметься у Білому домі, США мають надати Україні абсолютно все з тих понад 60 мільярдів, що Конгрес США виділив на допомогу нашій державі.

Чи наважиться Байден дати дозвіл бити вглиб Росії

Стратегія Джо Байдена полягає у тому, щоб у будь-якій ситуації не зробити гірше – не ускладнити її. Як пояснив політолог Ігор Рейтерович таку стратегію американського лідера не варто сприймати як нерішучість.

Річ не в тім, що Байден нерішучий, він просто обрав таку стратегію. Можливо, для України будуть якісь послаблення в напрямку можливості завдання ударів по Росії, але це малоймовірно,

– наголосив Рейтерович.

Громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін вважає, що президент Байден не хоче робити ту ж помилку, що Барак Обама, який думав, що американці оберуть президентом Гіларі Клінтон, а не Трампа. Тож чинний очільник США не хоче проґавити можливість, час і шанс, зокрема, якщо Камалі Гарріс не вдасться перемогти на виборах.

"Думаю, Джо Байден поводитиметься активно до кінця своєї каденції. Він "цементує" те, як дивитиметься на нього історія, вчиться на помилках попередників і робить висновки. Але як він і сказав – "не треба бомбити Кремль і Москву", тому я бачу це як "червону лінію" Байдена, мовляв, не можна бити по Москві", – сказав американський депутат.

Епштейн і Рашкін про дії Байдена до кінця каденції: дивіться відео

Що буде з допомогою, якщо Трамп стане президентом

Напередодні виборів у США кандидат у президенти Дональд Трамп зробив чимало гучних заяв, зокрема обіцяв нібито завершити війну в Україні за 24 години. Утім, політолог і партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун пояснив, що передвиборча риторика значно відрізняється від дій президента, який бачить перед собою дані розвідки та ймовірну загрозу і для США у разі перемоги Росії.

Зараз можна говорити багато, аби консолідувати ресурс та мобілізувати свого виборця, але прийшовши до Білого дому, думаю, що позиція Трампа відрізнятиметься від нинішньої,

– зауважив політолог.

На його думку, людина, яка відповідає за долю щонайменше 330 мільйонів жителів планети Земля, не може вдаватися до кроків, що загрожують їхній безпеці.

Водночас для України важливо зробити так, аби в розумінні Трампа перемога України була вигідною для нього. Політолог переконаний, що це цілком реально зробити, проте до такого непростого політика як Трамп треба шукати оригінальні підходи.

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Натомість керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає експрезидента США Трампа непослідовним політиком, адже він часто говорить речі, що суперечать одна одній. Так, Трамп – це про внутрішнє американське питання, а не системну геополітику.

Раніше він заявляв, що Європа вибудувала собі безпеку коштом Сполучених Штатів, і що всі мають платити. Клочок припустив, що саме питання грошей може стати "червоною лінією" США, якщо Трамп зайде в Білий дім.

Намалювати "червону лінію" щодо політики Трампа загалом можна лише одну – США робитимуть усе небезплатно, Штати виходитимуть з позиції – розв'язуйте свої питання самі, ми не втручатимемося. Це дійсно загрозливо,

– сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

У разі ж перемоги Трампа на виборах, найімовірніше, на думку Клочка, він намагатиметься змусити Україну відмовитися від територій або поступися російським амбіціям.

Клочок припустив, що може стати "червоною лінією" Трампа: дивіться відео

На питанні виділення коштів наголосив й економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, коли парламент США голосує за виділення коштів Україні, то мовиться про надання повноважень президенту на розпорядження бюджетом в цьому напрямку. Потім виходить Джо Байден і оголошує пакети допомоги.

У цьому й полягає головна небезпека – повноваження президенту надали, але якщо він чи віцепрезидент не захочуть цього робити, то грошей Україна не отримає. Адже все, за що голосує Сенат, – лише повноваження, а не пряма передача коштів.

У такій ситуації для нас надзвичайно чутливе все, що відбувається з американцями,

– підсумував економіст.

У спілкуванні з Трампом важливу роль можуть відіграти посередники, яким довіряють обидві сторони і які обізнані у тому, що відбувається в нашій країні. За таких умов діалог будувати легше й ця модель може принести успіх нашій країні.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив, що ними можуть стати Борис Джонсон, Курт Волкер, президент Аргентини Хав'єр Мілей та навіть донька Трампа – Іванка, яка від початку повномасштабного вторгнення Росії у своїх соцмережах підтримувала Україну.

"Важливо, щоб безпекова угода України зі США працювала, щоб Трамп, якщо стане президентом, поставив відповідальними за роботу на українському векторі людей, які обізнані в цьому питанні. Чим більша буде роль Бориса Джонсона та Курта Волкера, тим буде краще для України стосовно відносин із Трампом", – підкреслив Ус.

Чи дійсно Трамп – друг Путіна

У 2016 році в Росії вже покладали великі надії на прихід до влади Трампа, але на практиці все виявилося зовсім по-іншому. Як зауважив політолог Володимир Фесенко, відносини між державами лише погіршилися за каденції Трампа.

Так, експрезидент США хотів домовитися з Путіним, але російський диктатор не пішов на поступки. Саме тому Трамп зробив низку жестів проти Росії, щоб натиснути на неї. Як-от надання Україні Javelin або санкції проти "Північних потоків".

Це був жест Путіну – не хочете домовлятися, буду допомагати Україні. Не все так просто з Трампом. У Росії точно сподіваються, що з Трампом їм буде легше, що він з ними домовиться. Думаю, реальність може виявитися іншою,

– зауважив Фесенко.

Експрацівник КДБ Сергій Жирнов розповів, що формально у Росії вважають кандидатуру Трампа більш вигідною, оскільки припускають, що він збирається зменшувати допомогу Україні. Утім, нікому невідомо, якою буде політика США, якщо Трамп стане президентом.

"Насправді ж Трампа зрозуміти важко, тому його кандидатура може бути навіть гіршою для Росії", – підкреслив Жирнов.

Крім того, політолог Тарас Загородній вважає, що якщо Трамп очолить США, то може зняти всі обмеження на американський нафтогазовий сектор, які наклав Джо Байден, через що Сполучені Штати фактично підтримують закупівлю нафти та газу в Росії та в Ірані.

Це призведе до того, що у росіян виникнуть проблеми з її збутом. Так само Трамп "рватиме" китайську економіку, і, як наслідок, фінансова база Росії та Китаю зменшуватиметься.

"Думаю, що суттєво у відносинах між США та Україною нічого не зміниться, зокрема щодо військової допомоги. Утім, економічна база Росії та Китаю, яка дозволяє їм вести війну, підточуватиметься", – припустив політолог.

За його словами, у Росії дуже переживають щодо можливого президентства Трампа, бо в його політиці можуть бути такі дії, що їм дуже не сподобаються.