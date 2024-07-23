Про це пише Time. За даними видання, серед українських посадовців шириться думка, що нашій державі треба буде протриматися близько року, доки Трамп не усвідомить, що з Путіним результатів не досягнеш.

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Що буде з Україною у разі перемоги Трампа

Видання, посилаючись на низку приватних інтерв'ю з українськими високопосадовцями пише, що у Києві зростає упевненість, що з часом Дональд Трамп усвідомить хибність своїх переконань та спроб улестити Росію та диктатора Владіміра Путіна.

Перші вісім – десять місяців, практично весь 2025 рік, будуть дуже важкими,

– сказав один з українських чиновників.

В Україні переконані, що чинник кандидат у президенти США у разі перемоги радше за все скоротить допомогу Україні та підштовхуватиме Володимира Зеленського прийняти мирну угоду, яка буде сильно спотворена та гратиме на руку Кремля.

Зазначається, що як і попередні президенти Сполучених Штатів, Дональд Трамп на початку свого терміну також може спробувати перезавантаження відносин із російським диктатором. Однак з час він побачить, що Путіну довіряти не можна.

"Що важливіше Трамп з часом зрозуміє, що Путіну наплювати на нього та його плани. Саме тоді ми почнемо бачити деякі переваги Трампа. Він не захоче бути іграшкою Путіна", – вважають у Києві.

У матеріалі йдеться, що серед українських політичних еліт такі надії на другий термін Трампа набирають популярності в останні місяці. Частково вони є результатом "киплячого розчарування" тим, як президент Байден ставився до війни в Україні.

Адже, як пише Time, протягом останніх двох років Зеленський та його союзники часто скаржилися, що відповідь США на російське вторгнення була надто повільною за Байдена, надто нерішучою та надто відривалася на побоювання російської ескалації.

Якою буде допомога від США

Видання наголошує, що все більше українських посадовців вважають, що якщо Трамп прийде до влади і вирішить в якийсь момент допомогти Україні, підтримка Сполучених Штатів припинить бути такою "невпевненою".

Намагаючись схилити на свій бік Трампа, українці також розраховують на допомогу своїх союзників у Європі та військово-промислового комплексу США, який має отримати величезні прибутки від подальшого виробництва зброї для України.

Вони можуть пояснити (Трампу – 24 Канал), чому це вигідно багатьом людям в Америці, особливо в червоних (республіканських) штатах. Це створює робочі місця. Це підтримує економіку,

– запевняв високопосадовець.

Зважаючи на рейтинги кандидатів, Зеленський і його команда працювали над зміцненням зв’язків зі своїми союзниками в Конгресі та іншими близькими до кампанії Трампа. Однак деякі з близьких соратників Зеленського воліли б уникати прямого контакту з обома кампаніями через "високі ризики".