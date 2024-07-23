Об этом пишет Time. По данным издания, среди украинских чиновников распространяется мнение, что нашему государству надо будет продержаться около года, пока Трамп не осознает, что с Путиным результатов не достигнешь.

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Что будет с Украиной в случае победы Трампа

Издание, ссылаясь на ряд частных интервью с украинскими чиновниками пишет, что в Киеве растет уверенность, что со временем Дональд Трамп осознает ошибочность своих убеждений и попыток польстить России и диктатора Владимира Путина.

Первые восемь – десять месяцев, практически весь 2025 год, будут очень тяжелыми,

– сказал один из украинских чиновников.

В Украине убеждены, что фактор кандидат в президенты США в случае победы скорее всего сократит помощь Украине и будет подталкивать Владимира Зеленского принять мирное соглашение, которое будет сильно искажено и будет играть на руку Кремля.

Отмечается, что как и предыдущие президенты Соединенных Штатов, Дональд Трамп в начале своего срока также может попытаться перезагрузки отношений с российским диктатором. Однако со время он увидит, что Путину доверять нельзя.

"Что важнее Трамп со временем поймет, что Путину наплевать на него и его планы. Именно тогда мы начнем видеть некоторые преимущества Трампа. Он не захочет быть игрушкой Путина", – считают в Киеве.

В материале говорится, что среди украинских политических элит такие надежды на второй срок Трампа набирают популярность в последние месяцы. Частично они являются результатом "кипящего разочарования" тем, как президент Байден относился к войне в Украине.

Ведь, как пишет Time, в течение последних двух лет Зеленский и его союзники часто жаловались, что ответ США на российское вторжение был слишком медленным при Байдене, слишком нерешительным и слишком отрывался на опасения российской эскалации.

Какой будет помощь от США

Издание отмечает, что все больше украинских чиновников считают, что если Трамп придет к власти и решит в какой-то момент помочь Украине, поддержка Соединенных Штатов перестанет быть такой "неуверенной".

Пытаясь склонить на свою сторону Трампа, украинцы также рассчитывают на помощь своих союзников в Европе и военно-промышленного комплекса США, который должен получить огромные прибыли от дальнейшего производства оружия для Украины.

Они могут объяснить (Трампу – 24 Канал), почему это выгодно многим людям в Америке, особенно в красных (республиканских) штатах. Это создает рабочие места. Это поддерживает экономику,

– уверял чиновник.

Учитывая рейтинги кандидатов, Зеленский и его команда работали над укреплением связей со своими союзниками в Конгрессе и другими близкими к кампании Трампа. Однако некоторые из близких соратников Зеленского предпочли бы избегать прямого контакта с обеими кампаниями из-за "высоких рисков".