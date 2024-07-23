Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отметив, что в команде Камалы Харрис есть советники, которые отстаивают украинскую позицию. По его мнению, политика Байдена привела к осложнению ситуации на украинском фронте.

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Рейтинг кандидатов в США

Романенко отметил, что 70% избирателей в Соединенных Штатах Америки считают, что поддержка Украины является важной. Команды обоих кандидатов на предстоящих выборах в США работают, чтобы получить голос каждого американца.

И Дональд Трамп и Камала Харрис хотят поднять свой рейтинг. У каждого из кандидатов есть свои сторонники, однако есть и те, кто еще не выбрал за кого голосовать. Оба политика будут бороться за эти голоса,

– высказался военный эксперт.

По мнению генерал-лейтенанта в отставке, план, который недавно опубликовал Борис Джонсон о прекращении войны в Украине, является попыткой Трампа понять позицию и отношение общества к мирным переговорам с Россией.

Помощь Украине для своей предвыборной кампании могут использовать команды Харрис и Трампа, что, безусловно, будет выгодно нашему государству,

– отметил Игорь Романенко.