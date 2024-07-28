Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті вибори президента Сполучених Штатів.

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Як вибори в США вплинуть на війну в Україні

За словами Володимира Зеленського, президентські вибори в США матимуть вплив на надії України на мир.

Глава держави наголосив, що українські чиновники вже зв'язалися з передвиборчими штабами Трампа та віце-президентки США Камали Гарріс цього місяця.

Також Зеленський розповів, що час телефонної розмови із Трампом він запросив колишнього президента США відвідати Україну.

Якщо пан Трамп хоче дізнатися щось про Україну, він може приїхати і побачити це сам чи спитати мене,

– сказав президент України в інтерв'ю.

За словами Зеленського, Трамп доступний для будь-яких питань.

Ми спілкувалися з його командою. Містер Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і я маю номер телефону,

– підсумував він.

До слова, раніше Дональд Трамп в розмові з Володимиром Зеленським сказав про необхідність закінчити війну в Україні. Він також назвав Росію "військовою машиною".