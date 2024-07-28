Заява Байдена про вихід з виборів перезавантажила демократичну партію. Тоді він й назвав кандидатуру, яку підтримує, і нею стала Камала Гарріс.

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Рейтинг схвалення Гарріс помітно зріс

Згідно з останнім опитуванням Ipsos, рейтинг схвалення віцепрезидентки Гарріс у США зріс до 43%. Водночас близько 42% її оцінюють негативно. Цікаво, що ще минулого тижня, до того, як Байден оголосив про зняття з виборів, ці показники сягали 35% і 46% відповідно.

Зростання прихильності до чинної віцепрезидентки США серед незалежних виборів є найпомітнішим серед незалежних виборів, тобто тих, які не підтримують партії демократів або республіканців. Попередні 28% наразі сягнули 44%, тоді як несхвалення впало із 47% до 40%.

Зазначається, що загалом 52% американських виборців підтримують висунення Камали Гарріс кандидаткою у президенти від Демократичної партії. Водночас рейтинг схвалення кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа за тиждень впав із 40% до 36%.

Нагадаємо, віцепрезидентка Камала Гарріс 25 липня офіційно повідомила, що балотується на посаду президента США. Передвиборче відео Камали Гарріс зосереджене на заклику до "свободи". У ньому не обійшлося без критики Трампа та порівняння його повернення у Білий дім з "хаосом".