Під трек Beyonce "Freedom" Камала Гарріс закликала американців обирати свободу, а не страх. Раніше виконавиця офіційно дозволила демократці використовувати цю пісню у передвиборчій компанії.

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Свобода від Камали Гарріс

Передвиборче відео Камали Гарріс зосереджене на заклику до "свободи". У ньому не обійшлося без критики Трампа та порівняння його повернення у Білий дім з "хаосом". У ролику віцепрезидентка прямо використала фото опонента.

На цих виборах перед кожним постає питання: у якій країні ми хочемо жити? Є деякі люди, які вважають, що ми повинні бути країною хаосу. Страху. Ненависті,

– каже Гарріс на тлі зображень Дональда Трампа та Джей Ді Венса.

Одразу після цього віцепрезидентка додає: "Але ми. Ми обираємо щось інше; ми обираємо свободу".

Передвиборчий заклик від Камали Гарріс: дивіться ролик

До слова, Трамп вже повідомив, що готовий до дебатів з Камалою Гарріс. Республіканець додав, що "був би готовий провести більше, ніж одні дебати". Варто вказати, що наступні дебати заплановані на 10 вересня, а проведе їх ABC News, від чого не в захваті сам Дональд Трамп. Він назвав телеканал сприятливими для Байдена та Гарріс.