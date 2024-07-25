Под трек Beyonce "Freedom" Камала Харрис призвала американцев выбирать свободу, а не страх. Ранее исполнительница официально разрешила демократке использовать эту песню в предвыборной компании.

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Свобода от Камалы Харрис

Предвыборное видео Камалы Харрис сосредоточено на призыве к "свободе". В нем не обошлось без критики Трампа и сравнения его возвращения в Белый дом с "хаосом". В ролике вице-президент прямо использовала фото оппонента.

На этих выборах перед каждым встает вопрос: в какой стране мы хотим жить? Есть некоторые люди, которые считают, что мы должны быть страной хаоса. Страха. Ненависти,

– говорит Харрис на фоне изображений Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

Сразу после этого вице-президент добавляет: "Но мы. Мы выбираем нечто другое; мы выбираем свободу".

Предвыборный призыв от Камалы Харрис: смотрите ролик

К слову, Трамп уже сообщил, что готов к дебатам с Камалой Харрис. Республиканец добавил, что "был бы готов провести больше, чем одни дебаты". Стоит указать, что следующие дебаты запланированы на 10 сентября, а проведет их ABC News, от чего не в восторге сам Дональд Трамп. Он назвал телеканал благоприятными для Байдена и Харрис.