Такое мнение в эфире 24 Канала высказал российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, подчеркнув, что избрание Ди Венса было очень серьезной ошибкой.

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Эйфория у республиканцев после покушения на Трампа

Каспаров считает, что среди представителей Республиканской партии и доноров после неудачной попытки убить Трампа возникло чувство эйфории. Они на определенный период времени были уверены, что образ Трампа, чье лицо было в крови на фоне американского флага – картинка, которая усилит его рейтинги в глазах избирателей и принесет победу на выборах в США. Сейчас динамика предвыборной гонки изменились.

Если бы это произошло в конце октября, тогда да, но сейчас июль и людей начинают захватывать другие события. Уже Илон Маск отказался давать Трампу 45 миллионов долларов ежемесячно, потому что его бизнес связан с правительственными заказами. Если несколько недель назад он был уверен, что Трамп в шаге от Белого дома, то сейчас понял, что его шансы 50 на 50. У республиканцев эйфория сменилась грустью,

– озвучил Каспаров.

Решение по Ди Венсу – недальновидное

По мнению российского оппозиционного политика, выбор Трампа выдвинуть кандидатуру Ди Венса в вице-президенты был сделан под влиянием доноров, в первую очередь миллиардеров Илона Маска, Питера Тиля. Каспаров уверен, что Ди Вэнс стал обузой для Трампа, теперь ему придется искать другие нестандартные варианты, как действовать. Ведь заменить его он уже не может.

"Вице-президент должен приносить дополнительные плюсы президенту. Он по 2 вопросам, поддержке Украины и запрете абортов, занимает более радикальную позицию, чем сам Трамп, оставляя его возможности маневрировать. Трамп уже начал играть в обратном направлении по этой теме, потому что усиление запрета на аборты сильно бьет по республиканцам. Категория женщин из пригородов переходит на сторону демократов. Позиция Ди Венса об Украине тоже крайне жесткая", – рассказал Каспаров.

Каспаров отметил, что из-за того, что Байден вместо себя поддержал кандидатуру на выборах президента Камалы Харрис, вице-президента США, то теперь Ди Вэнс должен будет дебатировать с кем-то другим. Он предположил, что на дебатах выступит губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. В таком случае, по мнению Каспарова, Ди Вэнс, как политик, будет выглядеть проигрышно.