Таку думку в етері 24 Каналу висловив російський опозиційний політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, наголосивши, що обрання Ді Венса було дуже серйозною помилкою.

Дивіться також Трампу це допікає: навіщо республіканці активізували інформаційні атаки на Гарріс

Ейфорія в республіканців після замаху на Трампа

Каспаров вважає, що серед представників Республіканської партії й донорів після невдалої спроби вбити Трампа виникло почуття ейфорії. Вони на певний період часу були впевнені, що образ Трампа, чиє обличчя було в крові на фоні американського прапора – картинка, яка посилить його рейтинги в очах виборців й принесе перемогу на виборах в США. Наразі динаміка передвиборчих перегонів змінилися.

Якби це сталося в кінці жовтня, тоді так, але зараз липень і людей починають охоплювати інші події. Вже Ілон Маск відмовився давати Трампу 45 мільйонів доларів щомісяця, бо його бізнес пов'язаний з урядовими замовленнями. Якщо декілька тижнів тому він був впевнений, що Трамп в кроці від Білого дому, то нині зрозумів, що його шанси 50 на 50. В республіканців ейфорія змінилась на сум,

– озвучив Каспаров.

Рішення щодо Ді Венса – недалекоглядне

На думку російського опозиційного політика, вибір Трампа висунути кандидатуру Ді Венса у віцепрезиденти був зроблений під впливом донорів, в першу чергу мільярдерів Ілона Маска, Пітера Тіля. Каспаров впевнений, що Ді Венс став тягарем для Трампа, тепер йому доведеться шукати інші нестандартні варіанти, як діяти. Адже замінити його він вже не може.

"Віцепрезидент має приносити додаткові плюси президенту. Він з 2 питань, підтримки України й заборони абортів, займає радикальнішу позицію, ніж сам Трамп, лишаючи його можливості маневрувати. Трамп вже почав відігравати у зворотному напрямку стосовно цієї теми, бо посилення заборони на аборти сильно б'є по республіканцях. Категорія жінок з передмість переходить на бік демократів. Позиція Ді Венса про Україну теж вкрай жорстка", – розповів Каспаров.

Каспаров зазначив, що через те, що Байден замість себе підтримав кандидатуру на виборах президента Камали Гарріс, віцепрезидентки США, то тепер Ді Венс повинен буде дебатувати з кимось іншим. Він припустив, що на дебатах виступить губернатор Пенсильванії Джош Шапіро. В такому випадку, на думку Каспарова, Ді Венс, як політик, виглядатиме програшно.