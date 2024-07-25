Республіканець вважає, що Гарріс "свідомо ввела в оману" народ США, нібито приховуючи "фізичний та когнітивний" стан Джозефа Байдена. Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун сказав 24 Каналу, що республіканцям, особливо з радикального популістського крила, притаманні подібні заяви.

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Мобілізує електорат

Це є певним проявом політичної вірності і лояльності лідеру республіканців Дональду Трампу, який раніше заявляв, що не боїться Камали Гарріс, і перемогти її буде легше, ніж Байдена.

Початок інформаційних атак на опонентів свідчить про те, що Трампа допікає питання того, що його може перемогти вже за кілька місяців представниця Демократичної партії,

– пояснив політолог.

Спроба продемонструвати подібні інструменти проти опонентів є, на його думку, способом мобілізації свого ядерного електорату. Навряд чи на позицію поміркованих республіканців, чи людей, які вагаються із вибором, подібні атаки матимуть вплив. Однак цей емоційний кейс спрямований насамперед на дискредитацію всієї Демократичної партії.

Крім того, з'явилась заява каналу Fox News, дружнього до республіканського табору, про те, що Байден взагалі "може бути мертвим" за їхньою версією, мовляв, тому він і не з'являвся кілька днів на публіці. Проте Байден спростував ці плітки, коли пройшовся перед камерами,

– зауважив Максим Джигун.

Зазначимо, що Камала Гарріс на першому передвиборчому мітингу в штаті Вісконсин рознесла Дональда Трампа. Вона піддала критиці його президентську кампанію, зазначивши, що Трамп "відкинув нашу країну назад".