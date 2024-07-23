Через це Байден мусив самоізолюватися у своєму будинку. Тоді ж глава Сполучених Штатів написав про те, що виходить з перегонів на виборах президента, які мають відбутися у листопаді.

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Байдена побачили на публіці після самоізоляції

Журналісти The Recount повідомили, що президент Байден вирушив зі своєї резиденції в Рехобот-Біч, штат Делавер, де він перебував з моменту виявлення COVID-19, до Білого дому.

Окрім того, видання оприлюднило відео з телеканалу Fox News, де видно, як Джо Байден виходить з автівки, підіймається на трап літака, який вирушає у Вашингтон.

Байдена вперше побачили після виявлення COVID-19 / Відео з акаунту @therecount в соцмережі Х

Окрім того, на американського лідера чатували журналісти, щоб записати цей момент. На питання медійників Байден відповідати відмовився, лише сказав, що почувається добре після виявленої хвороби.

До слова, лікар Джо Байдена Кевін О'Коннор розповів, що у глави Білого дому фіксують "відмінні показники" щодо насичення крові киснем, а симптоми COVID-19 майже зникли. Після цього стало відомо, що Байден повернеться до виконання своїх президентських обов'язків.

Окрім того, сам президент США у соцмережах оголосив, що в середу, 24 липня він виголосить звернення з Овального кабінету Білого дому. У промові він хоче розповісти, що чекає на американський народ попереду, і як він завершить свою роботу на президентській посаді.