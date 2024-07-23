Звісно, чинний президент США не робитиме необдуманих рішень. Втім зараз у нього є можливість ухвалити рішення, які наближатимуть мир в Україні. Таку думку в етері 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

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Байден хоче увійти в історію

Видання Financial Times повідомило, що останні місяці свого правління Байден зосередиться на питаннях України та Близького Сходу. Крім того, журналісти стверджують, що президент США може діяти рішучіше на політичній арені.

Джо Байден уже не буде вдруге президентом США, тому справді рішучість може з'явитися. Йому вже не потрібно буде так пильно озиратися на можливу критику. Але, звісно, він діятиме зважено, тому що йому потрібно, щоб новий кандидат від Демократичної партії не постраждав від необачних дій,

– зауважив Станіслав Желіховський.

До слова, ще за каденції Байдена може відбутися другий Саміт миру. І в Україні, і на Заході багато говорили про те, щоб провести його до виборів у США, побоюючись, що до влади може прийти Дональд Трамп та змінити політику, яку провадив Байден.

"Байден може захотіти наостанок позитивно увійти в історію. Навіть якщо війна в Україні не завершиться за його каденції. Але він може ввести певні корективи щодо того, в якому напрямку піде ця війна – можливо, якраз до деескалації", – зауважив експерт-міжнародник.

Якби Байден не вийшов з виборчих перегонів, то до листопада був би зосереджений лише на них. Тепер же він може зосередитися на справах внутрішньої та зовнішньої політики.

Чи приїде Байден в Україні

Колишній високопоставлений чиновник Пентагону припустив, що є ймовірність приїзду Джо Байдена до Києва на тлі прибуття до України винищувачів F-16.

"Щодо передачі F-16, то не думаю, що це взагалі відбуватиметься у відкритий спосіб. Маємо розуміти, що будь-яку зброю нам надсилають таємно. Ми вже по факту розуміємо, що вона прибула та відчуваємо на полі бою. Загалом складно сказати, чи поставка літаків ще відбудеться до кінця цього року", – додав експерт-міжнародник.

Важливо! Під час Саміту НАТО у Вашингтоні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що американські винищувачі F-16 будуть захищати українське небо вже влітку 2024 року.

Не виключаю, що може відбутися ще один візит Байдена до України. Це було б правильним рішенням, на мій погляд, і знаком, що США залишаються відданими партнерами України. Тим паче у нас вже є підписаний договір про співпрацю, тобто фактично ми вже перейшли з розряду партнерів у союзники,

– наголосив Желіховський.

Водночас перед Байденом зараз стоїть багато інших викликів. До того ж його стан здоров'я може не дозволити відбутися такому візиту.