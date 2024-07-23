Саме ці сфери зовнішньої політики можуть зазнати кардинальних змін у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді.

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На чому зараз зосередиться Байден

Хоч зняття Байденом своєї кандидатури й може зменшити його важелі впливу на іноземних колег, це також може звільнити його від політичних обмежень і дозволить "діяти з більшою рішучістю" на світовій арені.

Вже цього тижня Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Вашингтоні. Ця зустріч, перша з моменту повернення Нетаньяху до влади, дасть Байдену шанс "просунути свою значну спадщину": припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Також одним із найважливіших пріоритетів для Байдена стане забезпечення максимально можливої підтримки України в разі перемоги Трампа в листопаді. Кандидат від Республіканської партії присягнувся відмовитися від військової допомоги Україні, якщо вона не вступить у переговори з Росією.

Важливо! Хоча Конгрес уже затвердив пакет допомоги в 61 мільярд доларів до початку 2025 року, Байден може завершити поточні угоди і просунути доступну допомогу до кінця свого терміну.

До слова, наразі рейтинги кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа і Камали Гарріс, яка є ймовірною кандидаткою від демократів, практично однакові. Такі результати продемонстрували останні опитування у США.