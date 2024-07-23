Именно эти сферы внешней политики могут претерпеть кардинальные изменения в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре.

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На чем сейчас сосредоточится Байден

Хотя снятие Байденом своей кандидатуры и может уменьшить его рычаги влияния на иностранных коллег, это также может освободить его от политических ограничений и позволит "действовать с большей решительностью" на мировой арене.

Уже на этой неделе Байден встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Эта встреча, первая с момента возвращения Нетаньяху к власти, даст Байдену шанс "продвинуть свое значительное наследие": прекращение войны между Израилем и ХАМАС.

Также одним из важнейших приоритетов для Байдена станет обеспечение максимально возможной поддержки Украины в случае победы Трампа в ноябре. Кандидат от Республиканской партии поклялся отказаться от военной помощи Украине, если она не вступит в переговоры с Россией.

Важно! Хотя Конгресс уже утвердил пакет помощи в 61 миллиард долларов до начала 2025 года, Байден может завершить текущие соглашения и продвинуть доступную помощь до конца своего срока.

К слову, сейчас рейтинги кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и Камалы Харрис, которая является вероятным кандидатом от демократов, практически одинаковы. Такие результаты продемонстрировали последние опросы в США.