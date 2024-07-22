Такие результаты продемонстрировали последние опросы в США. 19 августа начнется съезд демократической партии, который продлится 3 дня. К этому времени политики должны определиться с кандидатами.

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Трамп и Харрис имеют одинаковый рейтинг

CNN проанализировали данные шести последних непартийных национальных опросов избирателей в США, где респондентам задавали вопрос о голосовании за Камалу Харрис и Трампа на выборах 2024 года.

Результаты показывают, что Трамп имеет 48% поддержки в среднем по шести последним опросам, тогда как Харрис имеет 47%,

– говорится в материале.

Все опросы проводились после дебатов в прошлом месяце, и только один – опрос CBS/YouGov – был проведен после покушения на Трампа 13 июля.

Стоит отметить, что опросы, которые включают сторонних или независимых кандидатов, не принимались во внимание.

К слову, ранее Байден заявил, что поддерживает кандидатуру Харрис в выборах. Он также сказал демократам, что пришло время объединиться и победить Трампа и призвал сделать это.