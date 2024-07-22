Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что после дебатов, которые были неудачными для Байдена развернулась очень мощная медийная кампания о необходимости замены кандидата от демократической партии. Он отметил, что республиканцам была выгодна его кандидатура, ведь, по данным соцопросов, их лидер имел все шансы на победу.

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Трампа могут заменить

Клочок предположил, что, из-за замены кандидата демократической партии, у республиканцев может возникнуть проблема.

Республиканцы тоже могут заменить Трампа, ведь была вероятность, что он выиграет от молодого кандидата-демократа. Трамп почтенного возраста, поэтому это будет играть ключевую роль в этой избирательной кампании,

– высказался руководитель Центра общественной аналитики.

Он отметил, что любой молодой кандидат будет иметь преимущество на выборах в США, однако Дональд Трамп не захочет снимать свою кандидатуру. Возможно, это будет серьезным вызовом для республиканской партии.

Почему Байден снял свою кандидатуру

По мнению Валерия Клочко, основной причиной того, что Байден отказался продолжать предвыборную гонку за пост следующего президента США является давление со стороны спонсоров демократической партии.

Я считаю, что произошел цивилизационный внутрипартийный процесс у демократов, который завершился консенсусом. Хорошо, что Байден принял такое решение,

– сказал он.