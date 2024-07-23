Политолог Олег Лесной рассказал 24 каналу, что формат политического действа, который выбрал для себя Трамп, это не та политика, которая считается образцом. В то же время демократам придется искать соответствующие политические формы, чтобы не выглядеть на фоне Трампа скучными.

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Должны креативно подойти к выборам

Если кандидат от демократов потеряется рядом с ярким и эмоциональным Трампом, то он не сможет активно участвовать в борьбе за президентский пост. Он будет выглядеть как правильная леди или джентльмен, наблюдающий за тем, как проигрывает.

Поэтому демократы, вероятно, тоже будут включаться в такие игры, ведь по-другому нельзя. Трамп задает такие тренды, и обществу они заходят. У демократов осталось немного времени для того, чтобы создать настоящую конкуренцию Трампу на избирательной "сцене",

– отметил политолог.

Сегодня, по его мнению, мы наблюдаем не классические скучные выборы, а борьбу эмоций. Тот, кто сможет качественнее эксплуатировать эмоции избирателей и удерживать их высокий градус до последнего дня, тот и может одержать победу.

После покушения на Трампа, "мяч" был на стороне республиканцев. Однако сейчас он может перекатиться к демократам, и они тогда должны удержать инициативу и креативно подойти к избирательной кампании,

– отметил Олег Лесной.

Напомним, что 13 июля во время митинга в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Однако экс-президент только получил повреждения уха.

Впервые после этого события он появился на публике 15 июля. Трамп с повязкой на ухе посетил съезд Республиканской партии в городе Милуоки, штате Висконсин, где его официально объявили кандидатом в президенты. Также он назвал имя кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии. Им стал сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

К теме. Также в съезд республиканцев принял участие рестлер Халк Хоган, призвавший поддержать экс-президента на выборах и демонстративно разорвал майку, под которой оказалась еще одна с фамилиями Трампа и Вэнса.