Итоги разговора наталкивают на мысль, что в перспективе Зеленский с Трампом даже могут встретиться. Общественный и политический деятель из США в эфире 24 Канала заметил, что с Трампом, однако, стоит вести себя осторожно.

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Разговор Трампа и Зеленского

Впервые за время полномасштабного вторжения Владимир Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом. По словам экс-президента США, две стороны могут встретиться и договориться о соглашении, которое якобы должно положить конец насилию.

Стоит также отметить, что пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Трамп сказал не верить fake news, будто, что его победа может быть выгодна России.

У Трампа уже ощущение, что он так близок к победе, что он не хочет перепугать избирателя, не хочет перепугать Украину. Трамп называет фейковыми новостями все, что ему не нравится. Он сам профессионально создает эти fake news,

– отметил Юрий Рашкин.

В целом у республиканцев сейчас хорошо идут дела, они верят в собственную победу. В частности, рейтинги Трампа выросли на фоне покушения на него в Милуоки.

"Тот факт, что вообще состоялся разговор между Зеленским и Трампом, это в каком-то смысле – сильный удар по политике Байдена и американской политике. В общем Трамп является очень меркантильным, поэтому только началом будет объяснение ему, как Америка может сэкономить "2 цента". Следующий разговор с Трампом о том, как ему положить "2 цента" в карман", – отметил политический деятель.

Прежде всего Дональд Трамп ищет собственную выгоду в любом деле или сделке. Хотя эта выгода иногда бывает совсем неочевидной. Именно поэтому действия и решения Трампа как президента могут быть довольно неожиданными. Как положительно неожиданными для Украины, так и отрицательно.