Підсумки розмови наштовхують на думку, що у перспективі Зеленський з Трампом навіть можуть зустрітись. Громадський і політичний діяч зі США в етері 24 Каналу зауважив, що з Трампом, однак, варто поводитися обережно.

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Розмова Трампа та Зеленського

Вперше за час повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський провів розмову із Дональдом Трампом. За словами експрезидента США, дві сторони можуть зустрітися і домовитися про угоду, яка нібито має покласти край насильству.

Варто також відзначити, що прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Трамп сказав не вірити fake news, буцім, що його перемога може бути вигідна Росії.

У Трампа вже відчуття, що він такий близький до перемоги, що він не хоче перелякати виборця, не хоче перелякати Україну. Трамп називає фейковими новинами усе, що йому не подобається. Він сам професійно створює ці fake news,

– зазначив Юрій Рашкін.

Загалом у республіканців зараз добре йдуть справи, вони вірять у власну перемогу. Зокрема, рейтинги Трампа зросли на тлі замаху на нього у Мілуокі.

"Той факт, що взагалі відбулась розмова між Зеленським та Трампом, це у якомусь сенсі – сильний удар по політиці Байдена та американській політиці. Загалом Трамп є дуже меркантильним, тому лише початком буде пояснення йому, як Америка може зекономити "2 центи". Наступна розмова з Трампом про те, як йому покласти "2 центи" в кишеню", – наголосив політичний діяч.

Насамперед Дональд Трамп шукає власну вигоду у будь-якій справі чи угоді. Хоч ця вигода іноді буває зовсім неочевидною. Саме тому дії та рішення Трампа як президента можуть бути доволі неочікуваними. Як позитивно неочікуваними для України, так і негативно.