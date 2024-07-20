Зокрема, Трамп пообіцяв принести мир і завершити війну. Він зазначив, що обидві сторони зможуть досягти угоди, яка покладе край насильству та забезпечить процвітання.

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Про що говорили Трамп та Зеленський

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв принести мир і покласти край війні.

У нас із Президентом України Зеленським сьогодні була дуже хороша телефонна розмова,

– написав Трамп.

Експрезидент США розповів, що Зеленський привітав його з успішним проведенням Національного з'їзду Республіканської партії та з тим, що він офіційно став кандидатом у президенти Сполучених Штатів.

Також, за словами Трампа, Зеленський засудив "огидний" замах на нього минулої суботи.

"Я вдячний президенту Зеленському за те, що він звернувся до мене, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка забрала стільки життів і зруйнувала незліченну кількість невинних сімей", – зазначив експрезидент США.

Зокрема, Трамп висловив переконання, що "обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству й прокладе шлях до процвітання".

Нагадаємо, що про свою розмову із Трампом, Зеленський повідомив близько 01:30. Обидва політики, що домовилися зустрітися особисто для обговорення мирних питань.