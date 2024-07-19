Така заява пролунала на національному з’їзді Республіканської партії в Мілуокі. До слова, це перший виступ експрезидента після замаху на нього.
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Трамп офіційно прийняв номінацію у кандидати в президенти США
Я балотуюся, щоб бути президентом усієї Америки, а не половини Америки, тому що немає перемоги в перемозі половини Америки. Тож сьогодні ввечері з вірою та відданістю я з гордістю приймаю вашу номінацію на пост президента Сполучених Штатів,
– заявив Трамп.
Більшу частину своєї промови 45-й глава США приділив темі замаху на нього
Також у своїй промові Дональд Трамп згадав і Україну, про що повідомляє "Голос Америки". За його словами, світ на порозі Третьої світової війни та пообіцяв змінити ситуацію, з якою, начебто, не може впоратися адміністрація Байдена.
Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом,
– сказав Трамп.
Кандидат у президенти США застеріг, що Третя світова війна буде страшною, через зброю, яка тепер доступна людству.
"Ця зброя є знищувальною. Настав час змін", – підкреслив він.