Лікар президента США Кевін О'Коннор розповів, що у глави Білого дому фіксуються "відмінні показники" щодо насичення крові киснем, легені чисті. Нагадаємо, що про позитивний результат тесту на коронавірус у Байдена стало відомо 18 липня.

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Байден одужує від коронавірусу

Пульс, артеріальний тиск, частота дихання і температура у Байдена знаходяться в нормі.

Сьогодні вранці президент Байден прийняв десяту дозу препарату Paxlovid. Його симптоми майже повністю зникли,

– йдеться у звіті лікаря.

У документі також наголосили, що президент продовжує виконувати всі свої обов'язки.

Згодом стало відомо, що у вівторок, 23 липня, Байден повернеться до стандартного режиму роботи з Білого дому після того, як перебував на самоізоляції вдома у Регобот Біч, у штаті Делавер.

Президент повернеться до будівлі адміністрації о 14:30 за Північноамериканським східним часом. На вівторок у нього немає запланованих публічних подій.

До слова, на тлі відмови Джо Байдена від участі у виборах в листопаді Майк Джонсон закликав його скласти повноваження президента вже зараз. У Білому домі також відповіли на заяву республіканця.