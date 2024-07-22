Після того, як стало відомо, що Байден самоусунувся від участі у президентських гонках, спікер Палати представників заявив, що той має покинути пост очільника США. Джонсон зазначив, що коли Байден не придатний балотуватися в президенти, він не придатний бути ним зараз.

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Що сказали у Білому домі

Речник Білого дому Ендрю Бейтс наголосив, що Байден складе свої повноваження по закінченню терміну його президенства.

Бейтс нагадав, що Байден отримав у спадок від Трампа занепалу економіку, різке зростання рівня насильства та розбиті союзи. Попри це, за словами посадовця, за правління чинного президента США продемонстрували найсильніше економічне зростання у світі, найнижчий рівень злочинності за майже 50 років, крім того, НАТО стало більшим, ніж було раніше.

Він з нетерпінням чекає завершення свого терміну і досягнення більших історичних результатів для американського народу,

– заявив речник Білого дому Ендрю Бейтс.

Нагадаємо, що 21 липня Байден зняв свою кандидатуру з кандидатів у президенти. Він закликав демократів об'єднатися навколо Камали Гарріс. Та у свою чергу заявила про намір очолити США, перемігши на виборах Трампа.