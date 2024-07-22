После того, как стало известно, что Байден самоустранился от участия в президентских гонках, спикер Палаты представителей заявил, что тот должен покинуть пост главы США. Джонсон отметил, что если Байден не пригоден баллотироваться в президенты, то он не пригоден быть им сейчас.

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Что сказали в Белом доме

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс отметил, что Байден сложит свои полномочия по истечению срока его президентства.

Бейтс напомнил, что Байден получил в наследство от Трампа упавшую экономику, резкий рост уровня насилия и разбитые союзы. Несмотря на это, по словам чиновника, при правлении действующего президента США продемонстрировали самый сильный экономический рост в мире, самый низкий уровень преступности за почти 50 лет, кроме того, НАТО стало больше, чем было раньше.

Он с нетерпением ждет завершения своего срока и достижения больших исторических результатов для американского народа,

– заявил спикер Белого дома Эндрю Бейтс.

Напомним, что 21 июля Байден снял свою кандидатуру с кандидатов в президенты. Он призвал демократов объединиться вокруг Камалы Харрис. Та в свою очередь заявила о намерении возглавить США, победив на выборах Трампа.