Как пишет Politico, Байден неделями настаивал на том, что он является лучшим кандидатом, чтобы победить Дональда Трампа. Последние несколько дней он провел консультируясь со своими старшими помощниками, пытаясь определить путь к победе.

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Снятие Байденом кандидатуры

До этих выходных Байден заявлял публично и частно, что его много раз недооценивали раньше. Он все еще планировал еще раз доказать, что они неправы, оставшись в гонке и выиграв переизбрание.

Однако уже вечером в субботу 20 июля Джо Байден сообщил небольшой группе близких помощников, что готов к альтернативному концу.

Решение вызвало волну активности в воскресенье. Байден отдельно позвонил вице-президенту Камале Харрис, главе штаба Джеффу Зинтсу и главе кампании Джен О'Мелли Диллон, чтобы сообщить им. Затем он провел телефонный разговор с другими старшими советниками в Белом доме и перед тем, как публично объявить о планах отказаться от выдвижения своей кандидатуры.

Сейчас Зинтс руководит большей частью коммуникации в обеспокоенной администрации, проводя телефонные разговоры как с членами Кабинета министров, так и с высокопоставленными сотрудниками Белого дома. Утром тот планирует провести телефонный разговор со всеми работниками администрации Байдена, а также с назначенными лицами по всей исполнительной ветви власти.

Я очень горжусь тем, что работаю на президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и американский народ – вместе со всеми вами, лучшей командой Белого дома в истории. Впереди еще так много работы, и, как говорит президент Байден, нет ничего, что Америка не может сделать, когда мы делаем это вместе,

– написал Зинтс в электронном письме к сотрудникам.

К слову, Байден уже поддержал кандидатуру Камалы Харрис на выборах. Он напомнил, что его первым решением в 2020 году было избрать ее вице-президентом. Байден назвал это "лучшим решением, что он принимал"