Як пише Politico, Байден тижнями наполягав на тому, що він є найкращим кандидатом, щоб перемогти Дональда Трампа. Останні кілька днів він провів консультуючись зі своїми старшими помічниками, намагаючись визначити шлях до перемоги.

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Зняття Байденом кандидатури

До цих вихідних Байден заявляв публічно та приватно, що його багато разів недооцінювали раніше. Він все ще планував ще раз довести, що вони неправі, залишившись у перегонах і вигравши переобрання.

Проте вже ввечері у суботу 20 липня Джо Байден повідомив невеликій групі близьких помічників, що готовий до альтернативного кінця.

Рішення викликало хвилю активності в неділю. Байден окремо зателефонував віце-президенці Камалі Гарріс, голові штабу Джеффу Зінтсу та голові кампанії Джен О'Меллі Діллон, щоб повідомити їх. Потім він провів телефонну розмову з іншими старшими радниками в Білому домі та перед тим, як публічно оголосити про плани відмовитися від висування своєї кандидатури.

Наразі Зінтс керує більшою частиною комунікації в стурбованій адміністрації, проводячи телефонні розмови як з членами Кабінету міністрів, так і з високопоставленими співробітниками Білого дому. Вранці той планує провести телефонну розмову з усіма працівниками адміністрації Байдена, а також з призначеними особами по всій виконавчій гілці влади.

Я дуже пишаюся тим, що працюю на президента Джо Байдена, віце-президента Камалу Гарріс та американський народ – разом з усіма вами, найкращою командою Білого дому в історії.. Попереду ще так багато роботи, і, як каже президент Байден, немає нічого, що Америка не може зробити, коли ми робимо це разом,

– написав Зінтс в електронному листі до співробітників.

До слова, Байден вже підтримав кандидатуру Камали Гарріс на виборах. Він нагадав, що його першим рішенням у 2020 році було обрати її віцепрезидентом. Байден назвав це "найкращим рішенням, що він приймав"