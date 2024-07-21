Кандидат у президенти США від Республіканської партії назвав Байдена "найгіршим президентом". Також він вже розповів, що думає про кандидатку, що ймовірно замінить демократа на виборах.

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Трамп про вихід Байдена з перегонів

У телефонній розмові з CNN через кілька хвилин після новини про вихід з перегонів Байдена, колишній президент Дональд Трамп описав нинішнього лідера США як "найгіршого єдиного президента в історії".

Окрім цього Дональд Трамп висловив переконання, що Камалу Гарріс, якщо та стане кандидатом від демократів, перемогти буде легше, ніж самого Байдена.

Варто вказати, що після рішення про відсторонення від американських виборів, Байден заявив про підтримку Камали Гарріс як кандидата в президенти. Він нагадав, що його першим рішенням як кандидата у 2020 році було обрати її віцепрезидентом. Байден назвав це "найкращим рішенням, що він приймав". Саме тому він пропонує кандидатуру Гарріс на виборах у 2024 році.