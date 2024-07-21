Кандидат у президенти США від Республіканської партії назвав Байдена "найгіршим президентом". Також він вже розповів, що думає про кандидатку, що ймовірно замінить демократа на виборах.
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Трамп про вихід Байдена з перегонів
У телефонній розмові з CNN через кілька хвилин після новини про вихід з перегонів Байдена, колишній президент Дональд Трамп описав нинішнього лідера США як "найгіршого єдиного президента в історії".
Окрім цього Дональд Трамп висловив переконання, що Камалу Гарріс, якщо та стане кандидатом від демократів, перемогти буде легше, ніж самого Байдена.