Раніше ЗМІ повідомляли, що Байден попросив провести опитування про те, які шанси має віцепрезидентка Гарріс. До слова, президентські вибори в США відбудуться вже в листопаді 2024 року.

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Команда Трампа готує кампанію проти Гарріс

Команда Трампа вже підготувала матеріали про Гарріс і має подібні досьє на інших демократів, які могли б стати кандидатами, якщо Байден вийде з перегонів.

Зокрема напередодні національного з'їзду Республіканської партії в Мілуокі у штаті Вісконсін команда Трампа підготувала кілька відео, що критикують Гарріс, для показу делегатам та в ефірі. Однак після замаху на Трампа цю кампанію скасували.

Союзники Трампа також почали вивчати записи губернаторів-демократів, які вважаються потенційними напарниками Гарріс. Радники колишнього президента приділяють особливу увагу губернатору Пенсільванії Джошу Шапіро — штату, на перемогу якого найбільше зосереджена кампанія Трампа, щоб перекрити шлях демократам до Білого дому,

– йдеться в матеріалі.

Співрозмовники видання також зазначили, що національний комітет Республіканської партії ретельно відстежує діяльність Демократичної партії, зокрема фінансування кампанії Байдена.

У матеріалі йдеться, що республіканці навіть готові подати позов у випадку, якщо виникнуть питання щодо переказу або використання цих коштів.

До слова, днями Трамп провів перший мітинг після замаху та жорстко розкритикував демократів. На сцену Трамп вийшов зі своїм новим кандидатом на посаду віцепрезидента – сенатором Джей-Ді Венсом з Огайо – та представниками Республіканської партії.