Кандидат у президенти США від республіканців на мітингу 20 липня традиційно висміював демократів та порівняв колишню Спікерку Палати представників Ненсі Пелосі з "собакою".
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Що говорив Трамп на новому мітингу
Дональд Трамп після короткого заклику до національної єдності продовжив свою "звичну передвиборчу тактику". Зокрема, 45 президент США:
- продовжив образливу лексику про демократів;
- зробив "низку неправдивих заяв" про імміграцію, економіку та фальсифікацію виборів.
Трамп часто висміював президента-демократа Джо Байдена, називаючи його "слабким". Він висміяв високопоставлених демократів, включаючи Пелосі, за те, що вони намагалися переконати Байдена припинити свою спробу переобрання,
– пояснили журналісти.
На сцену Трамп вийшов зі своїм новим кандидатом на посаду віцепрезидента – сенатором Джей-Ді Венсом з Огайо – та представниками Республіканської партії.
Кандидат у президенти США від республіканців заявив, що:
- у демократів є декілька проблем: "Перша – вони поняття не мають, хто їхній кандидат. Цей хлопець йде й отримує голоси, а тепер вони хочуть їх забрати";
- Пелосі: "Вона накинулася на нього, як собака. Вона "божевільна", як постільний клоп".
Також Трамп згадував про напад на нього та заявив, що "це було жахливо" і він сподівається, що йому "більше не доведеться проходити через це".
До речі, Дональд Трамп заявив, що кандидатом у віцепрезиденти у нього буде Джеймс Девід Венс, який відомий своїми антиукраїнськими заявами та критикою надання військової допомоги Україні.