Кандидат в президенты США от республиканцев на митинге 20 июля традиционно высмеивал демократов и сравнил бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси с "собакой".
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Что говорил Трамп на новом митинге
Дональд Трамп после короткого призыва к национальному единству продолжил свою "привычную предвыборную тактику". В частности, 45 президент США:
- продолжил оскорбительную лексику о демократах;
- сделал "ряд ложных заявлений" об иммиграции, экономике и фальсификации выборов.
Трамп часто высмеивал президента-демократа Джо Байдена, называя его "слабым". Он высмеял высокопоставленных демократов, включая Пелоси, за то, что они пытались убедить Байдена прекратить свою попытку переизбрания,
– объяснили журналисты.
На сцену Трамп вышел со своим новым кандидатом на должность вице-президента – сенатором Джей-Ди Вэнсом из Огайо – и представителями Республиканской партии.
Кандидат в президенты США от республиканцев заявил, что:
- у демократов есть несколько проблем: "Первая – они понятия не имеют, кто их кандидат. Этот парень идет и получает голоса, а теперь они хотят их забрать";
- Пелоси: "Она набросилась на него, как собака. Она "сумасшедшая", как постельный клоп".
Также Трамп вспоминал о нападении на него и заявил, что "это было ужасно" и он надеется, что ему "больше не придется проходить через это".
Кстати, Дональд Трамп заявил, что кандидатом в вице-президенты у него будет Джеймс Дэвид Вэнс, который известен своими антиукраинскими заявлениями и критикой предоставления военной помощи Украине.