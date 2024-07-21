Кандидат в президенты США от республиканцев на митинге 20 июля традиционно высмеивал демократов и сравнил бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси с "собакой".

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Что говорил Трамп на новом митинге

Дональд Трамп после короткого призыва к национальному единству продолжил свою "привычную предвыборную тактику". В частности, 45 президент США:

продолжил оскорбительную лексику о демократах;

сделал "ряд ложных заявлений" об иммиграции, экономике и фальсификации выборов.

Трамп часто высмеивал президента-демократа Джо Байдена, называя его "слабым". Он высмеял высокопоставленных демократов, включая Пелоси, за то, что они пытались убедить Байдена прекратить свою попытку переизбрания,

– объяснили журналисты.

На сцену Трамп вышел со своим новым кандидатом на должность вице-президента – сенатором Джей-Ди Вэнсом из Огайо – и представителями Республиканской партии.

Кандидат в президенты США от республиканцев заявил, что:

у демократов есть несколько проблем: "Первая – они понятия не имеют, кто их кандидат. Этот парень идет и получает голоса, а теперь они хотят их забрать";

Пелоси: "Она набросилась на него, как собака. Она "сумасшедшая", как постельный клоп".

Также Трамп вспоминал о нападении на него и заявил, что "это было ужасно" и он надеется, что ему "больше не придется проходить через это".

Обратите внимание! Во время митинга Трампа было много полиции, она находилась на каждом углу улицы в течение нескольких кварталов. Сотрудники Секретной службы США были на верхних балконах арены Ван Андел и видеть толпу внутри с высоты птичьего полета.

Кстати, Дональд Трамп заявил, что кандидатом в вице-президенты у него будет Джеймс Дэвид Вэнс, который известен своими антиукраинскими заявлениями и критикой предоставления военной помощи Украине.