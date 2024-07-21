Кандидат в президенты США от Республиканской партии назвал Байдена "худшим президентом". Также он уже рассказал, что думает о кандидате, что вероятно заменит демократа на выборах.

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Трамп о выходе Байдена из гонки

В телефонном разговоре с CNN через несколько минут после новости о выходе из гонки Байдена, бывший президент Дональд Трамп описал нынешнего лидера США как "худшего единственного президента в истории".

Кроме этого Дональд Трамп выразил убеждение, что Камалу Харрис, если та станет кандидатом от демократов, победить будет легче, чем самого Байдена.

Стоит указать, что после решения об отстранении от американских выборов, Байден заявил о поддержке Камалы Харрис как кандидата в президенты. Он напомнил, что его первым решением как кандидата в 2020 году было выбрать ее вице-президентом. Байден назвал это "лучшим решением, что он принимал". Именно поэтому он предлагает кандидатуру Харрис на выборах в 2024 году.